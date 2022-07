Parlano i medici che hanno provato a salvare Shinzo Abe: «Uno dei proiettili è entrato nel cuore» – Il video (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono durati circa quattro ore i tentativi dell’equipe di 20 medici di salvare la vita all’ex premier giapponese Shinzo Abe, morto dopo essere stato colpito da almeno due colpi sparati dall’ex militare Yamagami Tetsuya durante un comizio elettorale a Nara. Il responsabile del pronto soccorso ha spiegato che Abe era già in arresto cardiopolmonare sulla scena del crimine, in ospedale è arrivato ormai in fin di vita: «Abbiamo cercato di fermare le due emorragie, ma la situazione era molto critica». Il professore di medicina d’urgenza Hidetada Fukushima ha spiegato che Abe ha riportato due ferite, di cui una sulla parte anteriore del collo e la più grave provocata dal proiettile che ha penetrato il cuore. Leggi anche: La confessione dell’ex militare che ha ucciso Shinzo Abe: «Ho ... Leggi su open.online (Di venerdì 8 luglio 2022) Sono durati circa quattro ore i tentativi dell’equipe di 20dila vita all’ex premier giapponeseAbe, morto dopo essere stato colpito da almeno due colpi sparati dall’ex militare Yamagami Tetsuya durante un comizio elettorale a Nara. Il responsabile del pronto soccorso ha spiegato che Abe era già in arresto cardiopolmonare sulla scena del crimine, in ospedale è arrivato ormai in fin di vita: «Abbiamo cercato di fermare le due emorragie, ma la situazione era molto critica». Il professore dina d’urgenza Hidetada Fukushima ha spiegato che Abe ha riportato due ferite, di cui una sulla parte anteriore del collo e la più grave provocata dal proiettile che ha penetrato il. Leggi anche: La confessione dell’ex militare che ha uccisoAbe: «Ho ...

