Pubblicità

sportli26181512 : Parla l'agente dei Joao Pedro: 'Col Torino abbiamo parlato, ma...': Joao Pedro è uno degli obiettivi di mercato del… - 100x100Napoli : L'agente di #Zerbin parla della voglia del suo assistito di rimanere a #Napoli. - infoitsport : Koulibaly, parla l'ex agente: 'Lo vedrei bene da capitano del Napoli' - zielulife2 : @eaulamadonna1 L'agente parla. Dice che lo sta ripetendo da mesi che vuole andare via. E manc pigl a vij - matteozizola : Parla Basanovic, agente Makoumbou. Il centrocampista congolese interessa al Cagliari (e non solo) ma l'offerta arri… -

Calciomercato.com

Ai microfoni di Sportitalia , l'ha ora fatto il punto sulla trattativa con i granata: 'Per quanto concerne il Galatasaray stiamo ancora valutando il da farsi. Abbiamo fatto qualche ...... o all'ancora più celebre James Bond Theme di Monty Norman, che apre le storie dell'007 per ... La canzonedel rapporto tra i sessi e del fatto che uomo e donna, per capirsi, dovrebbero ... Parla l'agente dei Joao Pedro: 'Col Torino abbiamo parlato, ma...' Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Secondo me è difficile trovare queste qualità nel calcio moderno, è un capitano naturale e farei di tutto per averlo ancora in rosa' Bruno, ex agente di Kalidou, è intervenuto ai microfoni di Radio Ki ...