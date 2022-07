Paralimpiadi 2024 | ufficiali le date delle competizioni Il nuoto assegnerà le prime medaglie

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ledella competizione per i Giochi Paralimpici di Parigisono state annunciate, con i Giochi che si terranno in 11 giorni, uno in meno rispetto a Tokyo 2020. La competizione inizierà il giorno successivo alla Cerimonia di Apertura, per consentire a più concorrenti possibile di assistere alla Cerimonia, che è prevista per il 28 agosto. Il 29 agosto vedrà dunque legare di oltre metà dei 22 sport in programma, con il, il taekwondo ed il ciclismo su pista che saranno lediscipline ad assegnareed incoronare i nuovi Campioni Paralimpici. Gli eventi di atletica leggera si terranno allo Stade de France tra il 30 agosto e il 7 settembre Come sempre, ledegli sport di squadra saranno assegnate nei giorni finali della ...