Papa Francesco ad Assisi il 24 settembre per incontrare i giovani economisti (Di venerdì 8 luglio 2022) Città del Vaticano – Papa Francesco sarà di nuovo ad Assisi, a settembre 2022, per partecipare all’incontro “Economy of Francesco”, Come fa sapere la Sala Stampa vaticana, Il Papa arriverà ad Assisi la mattina di sabato 24 settembre in elicottero, incontrerà i partecipanti all’Economy of Francesco, in particolare i giovani presenti al Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli. Alle 9 è previsto il decollo dall’eliporto del Vaticano, l’arrivo alle 9:30 nel Piazzale antistante di Santa Maria degli Angeli. Alla fine, dopo il suo discorso, si svolgerà la lettura e la firma del “Patto”. Quindi il rientro in Vaticano è previsto alle 12:15. L’obiettivo dell’evento, voluto dallo stesso Bergoglio, è quello di formare ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 8 luglio 2022) Città del Vaticano –sarà di nuovo ad, a2022, per partecipare all’incontro “Economy of”, Come fa sapere la Sala Stampa vaticana, Ilarriverà adla mattina di sabato 24in elicottero, incontrerà i partecipanti all’Economy of, in particolare ipresenti al Pala-Eventi di Santa Maria degli Angeli. Alle 9 è previsto il decollo dall’eliporto del Vaticano, l’arrivo alle 9:30 nel Piazzale antistante di Santa Maria degli Angeli. Alla fine, dopo il suo discorso, si svolgerà la lettura e la firma del “Patto”. Quindi il rientro in Vaticano è previsto alle 12:15. L’obiettivo dell’evento, voluto dallo stesso Bergoglio, è quello di formare ...

Pubblicità

VaticanIHD : ?????? Una grande gioia: #PapaFrancesco sarà ad #Assisi il 24 settembre per incontrare i giovani di @FrancescoEcon !… - Rvaticanaitalia : A #DoppioClick alle 12.40, la giornata internazionale del #Mediterraneo, un’occasione per aumentare la consapevolez… - vaticannews_it : Nell’intervista con l’agenzia Reuters, #PapaFrancesco ha rivelato che sta per nominare due donne al dicastero dei V… - juancarvaticano : RT @VaticanIHD: ?????? Una grande gioia: #PapaFrancesco sarà ad #Assisi il 24 settembre per incontrare i giovani di @FrancescoEcon ! ?? Le inf… - FarodiRoma : Papa Francesco riprende i viaggi in Italia. Sarà ad Assisi il 24 settembre e a Matera il 25 -