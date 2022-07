Pannelli fotovoltaici in agricoltura | ok di Bruxelles

(Di venerdì 8 luglio 2022) La Commissione europea ha approvato, in linea con norme UE in materia di aiuti di Stato, un regime italiano da 1,2 miliardi di euro, resi disponibili attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza, a sostegno degli investimenti neinel settore agricolo. Il regime contribuirà anche al conseguimento degli obiettivi strategici dell’UE connessi al Green Deal europeo. “Questo regime da 1,2 miliardi di euro approvato oggi contribuirà al raggiungimento degli obiettivi climatici dell’Italia incoraggiando gli operatori del settore agricolo, come gli agricoltori e le imprese di trasformazione, a utilizzare le energie rinnovabili. Oltre a contribuire agli obiettivi del Green Deal europeo, questo provvedimento sosterrà anche lo sviluppo economico delle zone rurali italiane, mantenendo al minimo possibili distorsioni della ...

" Con il via libera della Commissione europea agli aiuti pubblici per gli investimenti innel settore agricolo, si pone un ulteriore tassello, nel solco della transizione ecologica, per abbattere il costo dell'energia nelle nostre imprese agroalimentari attraverso l'...