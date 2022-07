Pallanuoto: secondo colpo di mercato per la Pro Recco. C’è il ritorno di Andrea Fondelli (Di venerdì 8 luglio 2022) Andrea Fondelli è un nuovo giocatore della Pro Recco. Si tratta di un ritorno per uno dei componenti del Settebello che ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest. Fondelli aveva giocato le ultime due stagioni in prestito alla Rari Nantes Savona e nell’ultimo campionato è stato anche il miglior marcatore del campionato. Fondelli è il secondo acquisto di mercato della Pro Recco dopo quello di Matteo Iocchi Gratta, anche lui vice-campione del mondo nell’ultima rassegna iridata. Fondelli è cresciuto nel club campione d’Europa, giocandoci dal 2011 al 2017 e poi anche nella stagione 2019-2020, prima del prestito al Savona. Le prime parole del nativo di Genova: “Sono molto felice di ritornare a ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022)è un nuovo giocatore della Pro. Si tratta di unper uno dei componenti del Settebello che ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di Budapest.aveva giocato le ultime due stagioni in prestito alla Rari Nantes Savona e nell’ultimo campionato è stato anche il miglior marcatore del campionato.è ilacquisto didella Prodopo quello di Matteo Iocchi Gratta, anche lui vice-campione del mondo nell’ultima rassegna iridata.è cresciuto nel club campione d’Europa, giocandoci dal 2011 al 2017 e poi anche nella stagione 2019-2020, prima del prestito al Savona. Le prime parole del nativo di Genova: “Sono molto felice di ritornare a ...

