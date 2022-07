Palestina | l' assassinio di Shireen Abu Akleh e Biden | il Pilato di Washington

Pubblicità

guajimone : RT @andrea_sorato: 1972- 8 luglio- 2022 Anniversario dell'assassinio del grande scrittore e attivista del #Fronte #Popolare di #Liberazione… - shif_knows : RT @andrea_sorato: 1972- 8 luglio- 2022 Anniversario dell'assassinio del grande scrittore e attivista del #Fronte #Popolare di #Liberazione… - FalconLB2 : RT @andrea_sorato: 1972- 8 luglio- 2022 Anniversario dell'assassinio del grande scrittore e attivista del #Fronte #Popolare di #Liberazione… - JacquelineHooft : RT @andrea_sorato: 1972- 8 luglio- 2022 Anniversario dell'assassinio del grande scrittore e attivista del #Fronte #Popolare di #Liberazione… - hjalmunawar : RT @andrea_sorato: 1972- 8 luglio- 2022 Anniversario dell'assassinio del grande scrittore e attivista del #Fronte #Popolare di #Liberazione… -

Variano le tonalità, gli accenti, ma la sostanza resta sempre la stessa. Nella "partita" israelo - palestinese, gli Stati Uniti, a prescindere da chi sia l'inquilino della Casa Bianca, non vestono la ......di indagare nemmeno gli abusi avvenuti nei territori palestinesi poiché lanon è ufficialmente uno stato. Che i responsabili della morte di Shireen Abu Akleh paghino per l'...Il presidente palestinese Mahmoud Abbas e il resto della leadership ... E autoassolutoria. Come per l’assassinio di Shireen Abu Akleh. E a nulla è valso, per avere verità e giustizia, che Shireen ...Le indagini di Israele e Stati Uniti sulle circostanze dell’assassinio nel maggio scorso in Cisgiordania della giornalista palestinese-americana di Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, hanno avuto l’esito c ...