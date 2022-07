“Palermo. Tra mafia e politica le mani sulla città”: Mario Portanova presenta il nuovo numero di FqMillennium, in edicola da sabato 9 luglio (Di venerdì 8 luglio 2022) La Sicilia aspetta 82 miliardi dal PNRR. E a Palermo Roberto Lagalla diventa sindaco con l’appoggio di Dell’Utri e Cuffaro, entrambi condannati per vicende legate a Cosa nostra. Leoluca Orlando: “Sono stati lanciati segnali rassicuranti alla criminalità organizzata”. Da Renzi ai furbetti del Covid, quando il potere invoca la privacy. Ti aspetta in edicola il nuovo FQ MillenniuM: tante notizie, rubriche e curiosità in più con una grafica rinnovata e un formato più comodo e leggibile. sabato 9 luglio in edicola con il Fatto Quotidiano Dal 10 luglio solo FQ MillenniuM a € 3,90 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) La Sicilia aspetta 82 miliardi dal PNRR. E aRoberto Lagalla diventa sindaco con l’appoggio di Dell’Utri e Cuffaro, entrambi condannati per vicende legate a Cosa nostra. Leoluca Orlando: “Sono stati lanciati segnali rassicuranti alla criminalità organizzata”. Da Renzi ai furbetti del Covid, quando il potere invoca la privacy. Ti aspetta inilFQ MillenniuM: tante notizie, rubriche e curiosità in più con una grafica rinnovata e un formato più comodo e leggibile.incon il Fatto Quotidiano Dal 10solo FQ MillenniuM a € 3,90 L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pubblicità

RedattoreSocial : #NavireAvenir, un catamarano ideato tra #Marsiglia e #Palermo per salvare i #migranti (Area abbonati) - STRANATTRATTORI : @Ettore_Rosato L'ha scritto l'Istat cazzaro! Intanto la svolta a destra tra sovranisti e feccia varia va avanti. ?? - shoyip : @aborruso @i_m_andrea @openantani in realtà per un'improvvisazione turistica, se così possiamo dire. non ho idea ma… - pocket_tra : @Ninozzo63 @Giusepp51492162 Ma che c'entra, il mondo è grande! Non siate provinciali. Soprattutto se sei di Palermo… - PyraTowaMelth : @simoneresiste Remake della Palermo Capaci, ma tra Bari e Canosa -