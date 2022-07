Palermo fra mafia e politica guarda ai miliardi del Pnrr. L’inchiesta su FQ MillenniuM (Di venerdì 8 luglio 2022) «Non c’erano candidati migliori. Avrei votato Lagalla anche se fosse stato a sinistra». Lo dice Marcello Dell’Utri a FQ MillenniuM, il mensile diretto da Peter Gomez in edicola da sabato 9 luglio, che dedica la storia di copertina al dopo voto per il sindaco di Palermo. Un voto che ha visto vittorioso Roberto Lagalla, sostenuto dallo stesso Dell’Utri e da Totò Cuffaro, cioè da due politici che hanno scontato pene definitive per i loro rapporti con Cosa nostra. La campagna elettorale è stata segnata inoltre dall’arresto di ben due candidati al consiglio comunale, Pietro Polizzi di Forza Italia e Francesco Lombardo di Fratelli d’Italia, entrambi accusati di scambio elettorale politico-mafioso. Niente di tutto questo ha fermato la vittoria del centrodestra, mentre il centrosinistra, che ha puntato molto sul tema dell’antimafia, è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) «Non c’erano candidati migliori. Avrei votato Lagalla anche se fosse stato a sinistra». Lo dice Marcello Dell’Utri a FQ, il mensile diretto da Peter Gomez in edicola da sabato 9 luglio, che dedica la storia di copertina al dopo voto per il sindaco di. Un voto che ha visto vittorioso Roberto Lagalla, sostenuto dallo stesso Dell’Utri e da Totò Cuffaro, cioè da due politici che hanno scontato pene definitive per i loro rapporti con Cosa nostra. La campagna elettorale è stata segnata inoltre dall’arresto di ben due candidati al consiglio comunale, Pietro Polizzi di Forza Italia e Francesco Lombardo di Fratelli d’Italia, entrambi accusati di scambio elettorale politico-mafioso. Niente di tutto questo ha fermato la vittoria del centrodestra, mentre il centrosinistra, che ha puntato molto sul tema dell’anti, è stato ...

