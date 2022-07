(Di venerdì 8 luglio 2022) Ledi, con ie ildella partita del girone B degli. Buona la prima per la, che dopo lo shock iniziale prende in mano il gioco e va a prendersi i tre punti. Linda Sallstrom porta in vantaggio le finlandesi dopo appena 50? ma le iberiche reagiscono subito e chiudono in vantaggio il primo tempo con i colpi di testa vincenti di Irene Paredes e Aitana Bonmatì. Nella ripresa poi laallunga con il gol di testa di Lucia Garcia e il rigore trasformato da Mariona Caldentey. RISULTATI e CLASSIFICHE LA CRONACA DEL MATCH GLI HIGHLIGHTS DI4-1 (VIDEO)E ...

Pubblicità

infoitsport : PAGELLE Italia-Spagna 1-1, VOTI e TABELLINO amichevole femminile 2022 - sportface2016 : Le pagelle e il tabellino della partita -

SPORTFACE.IT

... prima dell'esibizione, ha ricordato i 23 dischi di platino in Italia e i 5 indel cantante. ... Battiti live, il viaggio della musica/: Aka7even triplo platino con Loca! Non solo, il ...... e quindi il primo successo va equamente condiviso: 1 - 1, in questa sfida della domenica tra Italia e. FOTOGALLERY ©Getty %s Foto rimanenti DI LEO TURRINI Sainz, finalmente! Ledel GP ... Pagelle Spagna-Finlandia 4-1: voti e tabellino Europei femminili 2022 Le pagelle di Spagna-Finlandia 4-1, con i voti e il tabellino della partita valevole per i gironi degli Europei femminili 2022 ...PAGELLE MONDIALI PALLANUOTO 2022: ITALIA-SPAGNA 14-15 Marco Del Lungo, voto 6: come successo anche nella fase a gironi, il capitano azzurro viene cambiato per dare la scossa ai compagni (mossa che fun ...