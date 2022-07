Oumar Solet: Juric pensa alle retrovie granata (Di venerdì 8 luglio 2022) Ivan Juric pensa al reparto difensivo e per le retrovie il profilo ideale sembra essere il difensore francese Ouman Solet. La dirigenza granata lavora sotto traccia per accontentare il tecnico. Si pensa ad un trasferimento a titolo definitivo. Solet: il centrale che piace a Juric Un percorso di crescita importante. Queste sono le premesse. Un margine di crescita esponenziale, che già è stato garantito in passato con altri giocatori. Con Ivan Juric sicuramente Solet potrebbe migliorare ancora molto. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Laval, nel gennaio del 2018 passa in prestito all’Olympique Lione, per poi essere riscattato al termine della stagione. Dovuto al poco impiego, il difensore passa in forza ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 8 luglio 2022) Ivanal reparto difensivo e per leil profilo ideale sembra essere il difensore francese Ouman. La dirigenzalavora sotto traccia per accontentare il tecnico. Siad un trasferimento a titolo definitivo.: il centrale che piace aUn percorso di crescita importante. Queste sono le premesse. Un margine di crescita esponenziale, che già è stato garantito in passato con altri giocatori. Con Ivansicuramentepotrebbe migliorare ancora molto. Classe 2000, cresciuto nelle giovanili del Laval, nel gennaio del 2018 passa in prestito all’Olympique Lione, per poi essere riscattato al termine della stagione. Dovuto al poco impiego, il difensore passa in forza ...

