Ostia | Di Matteo | “La burocrazia blocca il dragaggio del Canale dei Pescatori | chiesto l’accesso agli atti”

(Di venerdì 8 luglio 2022)– “Da quattro mesi e mezzo è scaduto il precedente appalto per ildeldeie puntualmente si sono ripresentati i problemi di insabbiamento. Per ultimare il nuovo contratto manca solo la firma dell’Ufficio della Ragioneria Generale e del Direttore della Direzione Tecnica come ci era stato assicurato nel corso della Commissione dello scorso 17 giugno”. È quanto afferma il Presidente della Commissione Lavori pubblici e Mobilità, Leonardo Dial termine della seduta di questa mna che si è svolta proprio aldei. All’ordine del giorno proprio la situazione di stallo dei lavori dialla foce deldei. Una situazione che ...

(AGR) "Da quattro mesi e mezzo è scaduto il precedente appalto per il dragaggio del Canale dei Pescatori e puntualmente si sono ripresentati i problemi di insabbiamento. Per ultimare il nuovo contratt ...E' stata approvata questa mattina all'unanimità in Consiglio municipale la mozione, presentata dal presidente della Commissione Lavori Pubblici e Mobilità Leonardo Di Matteo e dalla vicepresidente Val ...