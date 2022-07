Ostia | cade con la moto e un “angelo” lo aiuta | “Cerco quel ragazzo | voglio ringraziarlo”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ha avuto un incidente con la, ma inmomento non è stato lasciato solo. Anzi, unl’ha visto, si è fermato, l’hato e l’ha accompagnato a casa. Una storia a lieto finela che ha come sfondo. L’incidente di ieri ain via dei Romagnoli Ieri mattina, intorno alle 11.45, un, come ha raccontato sui social, ha avuto un incidente in, alla curva di via dei Romagnoli, poco prima del Cineland. Ha perso il controllo del mezzo a causa del brecciolino sull’asfalto, ma fortunatamente un ‘’ l’ha visto, l’hato a togliere ladalla strada e l’ha accompagnato a casa. Ora Stefano sta cercando ...