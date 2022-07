Orsonero Coffee – Milano

(Di venerdì 8 luglio 2022)Via Giuseppe Broggi, 15 – 20129 –Tel. 366/5477441 Sito Internet: www..it Tipologia: caffetteria Prezzi: espresso 1,20€, cappuccino 1,80€, caffè filtro 3€, cornetto 1,30/1,50€ Giorno di chiusura: Domenica pomeriggio e Lunedì OFFERTA Prendetevi una pausa in questo specialtydall’anima nordeuropea nel movimentato quartiere di Porta Venezia. L’offerta comprende i classici della caffetteria con varie tipologie di monorigine e differenti metodi di estrazione, nonché brioche e dolci di buona qualità ma non di propria produzione. Lo abbiamo valutato per il primo pasto della giornata assaggiando un espresso ben estratto e dalla giusta acidità, seguito da un cappuccino dalla schiuma densa e cremosa. Gli abbiamo affiancato due brioche, ...

