Orlando: ’Peculiarità progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto’ (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “La peculiarità del progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto. L’inclusione lavorativa è fondamentale per consentire alle persone con fragilità di costruire un proprio percorso di indipendenza. È la stessa strada che stiamo percorrendo con il Ministero. Il nostro obiettivo è consentire la giusta collocazione delle persone fragili nel mondo del lavoro: vogliamo che il nostro Paese abbia una rete di servizi che puntino sul rafforzamento della formazione e delle competenze”. Lo ha affermato il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, in un messaggio inviato alla Croce Rossa Italiana in occasione della presentazione dei risultati del progetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) – “La peculiarità delsta neldinellaper il riscatto. L’inclusione lavorativa è fondamentale per consentire alle persone con fragilità di costruire un proprio percorso di indipendenza. È la stessa strada che stiamo percorrendo con il Ministero. Il nostro obiettivo è consentire la giusta collocazione delle persone fragili nel mondo del: vogliamo che il nostro Paese abbia una rete di servizi che puntino sul rafforzamento della formazione e delle competenze”. Lo ha affermato il Ministro dele delle Politiche Sociali, Andrea, in un messaggio inviato alla Croce Rossa Italiana in occasione della presentazione dei risultati del...

Pubblicità

lifestyleblogit : Orlando: ’Peculiarità progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto' - - StraNotizie : Orlando: ’Peculiarità progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto'… - ledicoladelsud : Orlando: ’Peculiarità progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto’ - fisco24_info : Orlando: ’Peculiarità progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto': (Adnkronos) - “La p… - LocalPage3 : Orlando: ’Peculiarità progetto Lisa sta nel fatto di avere nel lavoro la leva per il riscatto'… -