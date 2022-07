Opel Astra Sports Tourer, la prova de Il Fatto.it – Tecnologica, confortevole ed elettrificata – FOTO (Di venerdì 8 luglio 2022) Prima elettrificata e poi elettrica, in ogni caso anche con motori diesel e benzina non mild hybrid. È la tabella di marcia che accompagna il debutto della nuova Opel Astra Sports Tourer, erede della Kadett Caravan, la station wagon della casa del Fulmine che festeggia i 60 anni nel 2023, quando arriverà sul mercato anche la declinazione a zero emissioni. L’undicesima generazione, la sesta come Astra (un nome che nel Regno Unito era stato impiegato da Vauxhall fin dagli anni Ottanta), è stata battezzata dal costruttore tedesco del gruppo Stellantis come il suo “manifesto stilistico”. Esibisce un lungo cofano, linee tese, carrozzeria bicolore (che non sarà di serie per tutti gli allestimenti) e, fra le altre cose, anche un posteriore molto diverso rispetto a quello della 5 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Primae poi elettrica, in ogni caso anche con motori diesel e benzina non mild hybrid. È la tabella di marcia che accompagna il debutto della nuova, erede della Kadett Caravan, la station wagon della casa del Fulmine che festeggia i 60 anni nel 2023, quando arriverà sul mercato anche la declinazione a zero emissioni. L’undicesima generazione, la sesta come(un nome che nel Regno Unito era stato impiegato da Vauxhall fin dagli anni Ottanta), è stata battezzata dal costruttore tedesco del gruppo Stellantis come il suo “manifesto stilistico”. Esibisce un lungo cofano, linee tese, carrozzeria bicolore (che non sarà di serie per tutti gli allestimenti) e, fra le altre cose, anche un posteriore molto diverso rispetto a quello della 5 ...

