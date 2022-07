Opa Roma, il gong si sposta al 15 luglio (Di venerdì 8 luglio 2022) Roma - Doveva essere potenzialmente l'ultimo giorno di offerta pubblica per decidere se rispondere presente e cedere le proprie azioni e permettere il delisting alla Roma beneficiando delle grandi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 8 luglio 2022)- Doveva essere potenzialmente l'ultimo giorno di offerta pubblica per decidere se rispondere presente e cedere le proprie azioni e permettere il delisting allabeneficiando delle grandi ...

Pubblicità

sportface2016 : #Roma, accordo con la Borsa italiana per prorogare al 15 luglio la scadenza dell’#Opa - infoitsport : Roma, nuovi vantaggi per chi aderirà all’Opa - romanewseu : Roma, chi aderirà all’Opa avrà la possibilità di partecipare alle foto di squadra ?? - LAROMA24 : As Roma: nuovi vantaggi per chi aderirà all'Opa. Potrà partecipare alla foto di squadra #AsRoma… - ASR192711 : RT @LAROMA24: As Roma: oggi presentati 6.2 milioni di richieste di adesione all'Opa #AsRoma -