Omicron 5, Zangrillo provoca: 'Lavativi seriali asintomatici non lavorano per settimane, così si distrugge il Paese' (Di venerdì 8 luglio 2022) Alberto Zangrillo , Omicron e la sua provocazione. 'Accade che Lavativi seriali, positivi al test Covid - 19, non lavorino per settimane, sebbene asintomatici'. A sollevare la questione, intervenendo ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Albertoe la suazione. 'Accade che, positivi al test Covid - 19, non lavorino per, sebbene'. A sollevare la questione, intervenendo ...

Pubblicità

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: #omicron 5, Zangrillo provoca: «Lavativi seriali asintomatici non lavorano per settimane, così si distrugge il Paese» https… - Gazzettino : #omicron 5, Zangrillo provoca: «Lavativi seriali asintomatici non lavorano per settimane, così si distrugge il Paes… - ilmessaggeroit : #omicron 5, #Zangrillo provoca: «Lavativi seriali asintomatici non lavorano per settimane, così si distrugge il Pae… - antoniogolfari : #Omicron Che razza di mancanza di amor proprio e di senso del ridicolo però deve aver #Zangrillo per trovare il co… -