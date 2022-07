Omar Confalonieri, per l’agente immobiliare altri 5 casi di violenze «con l’appoggio della moglie» (Di venerdì 8 luglio 2022) I carabinieri gli notificano in carcere una misura cautelare per altri cinque abusi sessuali. Coinvolta anche la compagna dell’uomo. Interrogate oltre 200 donne. Lo scorso maggio la condanna a 6 anni e 4 mesi per il caso della coppia di Settimo Milanese Leggi su corriere (Di venerdì 8 luglio 2022) I carabinieri gli notificano in carcere una misura cautelare percinque abusi sessuali. Coinvolta anche la compagna dell’uomo. Interrogate oltre 200 donne. Lo scorso maggio la condanna a 6 anni e 4 mesi per il casocoppia di Settimo Milanese

Agenzia_Ansa : Drogò e violentò una donna, spuntano altri cinque casi. Ordinanza in cella per l'ex agente immobiliare, Omar Confal… - infoitinterno : La donna drogata e stuprata da Omar Confalonieri: “Incredula degli effetti che il farmaco ha avuto su di me” - infoitinterno : Omar Confalonieri, per l'agente immobiliare altri 5 casi di violenze «con l'appoggio della moglie» - infoitinterno : Omar Confalonieri accusato di altre cinque violenze sessuali: obbligo di firma anche per la compagna - Valter41271244 : RT @Agenzia_Ansa: Drogò e violentò una donna, spuntano altri cinque casi. Ordinanza in cella per l'ex agente immobiliare, Omar Confalonieri… -