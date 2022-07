Omaggio a Mia Martini “Tra musica e parole” a Calvi dell’Umbria (Di venerdì 8 luglio 2022) “SEMPLICEMENTE AMORE”: Omaggio A MIA Martini – “TRA musica E parole” Sabato 9 luglio 2022 a Calvi dell’Umbria (Terni) Calvi dell’Umbria – Domani, sabato 9 luglio, l’associazione culturale “Il Dammuso” , in collaborazione con il Comune di Calvi dell’Umbria, assessorato alla Cultura, presenta un grande evento dal titolo “Semplicemente Amore”: Omaggio a Mia Martini – “Tra musica e parole” dove si ritroveranno artisti di fama nazionale, colleghi ed autori dell’artista che la omaggeranno cantando e raccontando vari aneddoti ed inediti come ad esempio la nascita delle canzoni che hanno scritto per lei. Mia Martini visse per otto anni (dal ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 8 luglio 2022) “SEMPLICEMENTE AMORE”:A MIA– “TRA” Sabato 9 luglio 2022 a(Terni)– Domani, sabato 9 luglio, l’associazione culturale “Il Dammuso” , in collaborazione con il Comune di, assessorato alla Cultura, presenta un grande evento dal titolo “Semplicemente Amore”:a Mia– “Tra” dove si ritroveranno artisti di fama nazionale, colleghi ed autori dell’artista che la omaggeranno cantando e raccontando vari aneddoti ed inediti come ad esempio la nascita delle canzoni che hanno scritto per lei. Miavisse per otto anni (dal ...

"Semplicemente Amore": omaggio a Mia Martini a Calvi dell'Umbria L'associazione culturale "Il Dammuso" presenta un evento dal titolo "Semplicemente Amore": omaggio a Mia Martini . La manifestazione dedicata all'indimenticata artista si svolgerà sabato 9 luglio a Calvi dell'Umbria nel Giardino del Monastero delle Orsoline (ingresso da piazzetta dei ... "Era unico": Francis Ford Coppola e Hollywood piangono la morte di James Caan ...il mondo di cui ha fatto parte e che ha contribuito a rendere grande iniziasse a rendere omaggio al ... " Jimmy è stato qualcuno che ha allungato la mia vita più a lungo e più vicino di qualsiasi figura ... Terni in rete L'associazione culturale "Il Dammuso" presenta un evento dal titolo "Semplicemente Amore":Martini . La manifestazione dedicata all'indimenticata artista si svolgerà sabato 9 luglio a Calvi dell'Umbria nel Giardino del Monastero delle Orsoline (ingresso da piazzetta dei ......il mondo di cui ha fatto parte e che ha contribuito a rendere grande iniziasse a rendereal ... " Jimmy è stato qualcuno che ha allungato lavita più a lungo e più vicino di qualsiasi figura ... “Semplicemente Amore”: omaggio a Mia Martini a Calvi dell'Umbria