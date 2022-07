Nuovi tagli per Stellantis in Italia: altre 1.820 uscite (Di venerdì 8 luglio 2022) Proseguono gli effetti della crisi dell’auto sugli stabilimenti Italiani di Stellantis, il gruppo che vede Exor della famiglia Agnelli-Elkann come primo azionista con il 14%. L’accordo raggiunto ieri con le sigle metalmeccaniche – scrive Il Corriere della Sera – prevede altri 1.820 esuberi che portano a quota 4.000 le uscite dal gruppo negli ultimi due Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 8 luglio 2022) Proseguono gli effetti della crisi dell’auto sugli stabilimentini di, il gruppo che vede Exor della famiglia Agnelli-Elkann come primo azionista con il 14%. L’accordo raggiunto ieri con le sigle metalmeccaniche – scrive Il Corriere della Sera – prevede altri 1.820 esuberi che portano a quota 4.000 ledal gruppo negli ultimi due Calcio e Finanza.

