Nuova bufera su Johnson. Che cambia i piani della sua festa nuziale: non sarà nella tenuta a Chequers (Di venerdì 8 luglio 2022) Nuova bufera, mista di gossip, per Boris Johnson. Mentre nei Tory è partita la corsa alla successione del leader dimissionario, il tabloid The Mirror mette maliziosamente a nudo la 'vera' ragione che spingerebbe Johnson a restare premier fino all'autunno. The Mirror: ecco perché Johnson resta premier BoJo resterebbe in carica fino al nuovo premier 'soltanto' per non dover rinunciare alla sfarzosa festa di matrimonio organizzata per fine mese nella residenza ufficiale di campagna dei Chequers. Ad insinuarlo è appunto il noto tabloid britannico. Che riporta la notizia dell'invito di Johnson e della moglie Carrie Symonds a numerosi parenti e amici per il grande party fissato per il 30 luglio. Ma la coppia smentisce a ...

