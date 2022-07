Nuoto, Europei giovanili 2022: David Popovici fa suo il titolo dei 50 sl, niente medaglie per l’Italia (Di venerdì 8 luglio 2022) Quarta giornata andata in archivio per i Campionati Europei Juniores in svolgimento presso l’Otopeni Sports Complex in Romania. Un day-4 in cui l’Italia non ha ottenuto alcuna medaglia, ma dove però i piazzamenti in Finale sono arrivati in vista della giornata di domani. Il riferimento è soprattutto a Lorenzo Galossi e a Giulia Vetrano, capaci di ottenere il pass per gli atti conclusivi degli 800 sl e con il romano autore di gran lunga del miglior tempo. Nei 100 delfino uomini la vittoria è andata al ceco Daniel Gracik impostosi in 52.59 a precedere il danese Casper Puggaaard (53.05) e il francese Ethan Dumesnil (53.35). Francia in grande evidenza quest’oggi, con il successo nei 200 rana uomini di Lucien Vergnes (2:13.02) davanti all’austriaco Luka Mladenovic (2:13.21) e al britannico George Smith (2:13.79). C’era attesa per l’idolo di casa, ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 luglio 2022) Quarta giornata andata in archivio per i CampionatiJuniores in svolgimento presso l’Otopeni Sports Complex in Romania. Un day-4 in cuinon ha ottenuto alcuna medaglia, ma dove però i piazzamenti in Finale sono arrivati in vista della giornata di domani. Il riferimento è soprattutto a Lorenzo Galossi e a Giulia Vetrano, capaci di ottenere il pass per gli atti conclusivi degli 800 sl e con il romano autore di gran lunga del miglior tempo. Nei 100 delfino uomini la vittoria è andata al ceco Daniel Gracik impostosi in 52.59 a precedere il danese Casper Puggaaard (53.05) e il francese Ethan Dumesnil (53.35). Francia in grande evidenza quest’oggi, con il successo nei 200 rana uomini di Lucien Vergnes (2:13.02) davanti all’austriaco Luka Mladenovic (2:13.21) e al britannico George Smith (2:13.79). C’era attesa per l’idolo di casa, ...

Pubblicità

meredithgrigia : @justpiedino ti capisco tantissimo,tipo ad agosto voglio andare agli europei di nuoto e visto che abbiamo fatto nuo… - zazoomblog : LIVE Nuoto Europei juniores 2022 in DIRETTA: David Popovici per un nuovo assolo azzurrini pronti a stupire -… - Swim4life_it : L’evento sarà valido come qualifica ai Campionati Europei di Roma, programma gare e tempi limite @FINOfficial_… - Campioni_cn : Nuoto, Europei Juniores: Sara Curtis di bronzo nei 50 stile libero - TargatoCN : Nuoto, Europei Juniores: Sara Curtis di bronzo nei 50 stile libero -