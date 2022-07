Novità acconciature antiage estate 2022 | la ponytail alta e le face framing braids

Leggi su ultimora.news

(Di venerdì 8 luglio 2022) Complici le alte temperature si devono scegliere dellemolto veloci da realizzare. Quindi si possono mettere da parte il phon e la piastra. In particolare si può prendere ispirazione da Letizia Ortiz che sfoggia una. Inoltre si può prendere in considerazione anche ledi Dua Lipa. E' arrivato il momento di scoprire tutte le pettinature più di tendenza in questaUna pettinatura molto facile da realizzare è senza nessun dubbio la coda di cavallo. Quest'ultima risulta essere un must e può essere sfoggiata in ogni occasione. Ad esempio Letizia Ortiz e Kate Middleton scelgono ...