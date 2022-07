Ekremkonur : ??Giulian Biancone ?? Nottingham Forest ? #NFFC - sportli26181512 : Nottingham Forest, vicino l'arrivo di un giocatore del Bayern Monaco: Come riporta The Sun, il Nottingham Forest sa… - Nottingham_Arg : Golazo de Giulian Biancone para que Forest le gane 1-0 al Coventry City - Cucciolina96251 : RT @DIRETTADCM: ?? Sulle tracce del classe 2001 c'è anche il Nottingham Forest, che si è vista rifiutare 17 milioni di sterline. Il giocato… - DIRETTADCM : ?? Sulle tracce del classe 2001 c'è anche il Nottingham Forest, che si è vista rifiutare 17 milioni di sterline. Il… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Come riporta The Sun, ilsarebbe vicino ad acquistare Omar Richards dal Bayern Monaco . Il club inglese pagherà a quello tedesco 7 milioni di sterline , circa 8 milioni di euro. Il terzino classe '98 ...Commenta per primo Il Liverpool è vicino alla cessione del terzino destro Neco Williams alper 16 milioni di sterline. Nottingham Forest scatenato: avanti per Richards del Bayern e Williams del Liverpool Nottingham Forest midfielder Tyrese Fornah has moved to Reading on loan for the 2022-23 campaign. The 22-year-old played three times for Steve Cooper's side last season and committed his future to the ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...