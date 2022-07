Non solo Dybala: quanti “traditori” che ha avuto la Juventus (Di venerdì 8 luglio 2022) Paulo Dybala sembra ormai pronto per firmare con l’Inter, ma non è il primo caso di vero e proprio tradimento alla Signora verso i nerazzurri. La partenza di Paulo Dybala è sicuramente un momento molto complicato per tutti i tifosi della Juventus, considerando infatti come l’argentino sia un giocatore che ha saputo scrivere la storia in maniera molto importante, con le sue giocate di qualità che hanno emozionato per ben sette anni il cuore dei tifosi juventini, ma ormai il suo futuro sembra essere sempre di più verso la maglia dell’Inter, ovvero quei rivali storici che già altre volte in passato hanno potuto usufruire di alcuni giocatori che hanno reso grande la storia della Signora. LaPresseNon vi è dubbio alcuno che è la più grande rivalità della storia del calcio italiano sia sicuramente quella tra Inter e Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 8 luglio 2022) Paulosembra ormai pronto per firmare con l’Inter, ma non è il primo caso di vero e proprio tradimento alla Signora verso i nerazzurri. La partenza di Pauloè sicuramente un momento molto complicato per tutti i tifosi della, considerando infatti come l’argentino sia un giocatore che ha saputo scrivere la storia in maniera molto importante, con le sue giocate di qualità che hanno emozionato per ben sette anni il cuore dei tifosi juventini, ma ormai il suo futuro sembra essere sempre di più verso la maglia dell’Inter, ovvero quei rivali storici che già altre volte in passato hanno potuto usufruire di alcuni giocatori che hanno reso grande la storia della Signora. LaPresseNon vi è dubbio alcuno che è la più grande rivalità della storia del calcio italiano sia sicuramente quella tra Inter e, ...

