"Non riconosco i volti delle persone". La confessione di Brad Pitt (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di essere affetto da prosopagnosia, una patologia neurologica che gli impedisce di riconoscere i volti e che gli ha causato diversi problemi Leggi su ilgiornale (Di venerdì 8 luglio 2022) L'attore ha rivelato di essere affetto da prosopagnosia, una patologia neurologica che gli impedisce di riconoscere ie che gli ha causato diversi problemi

Corriere : Brad Pitt: «Sono malato, ma nessuno mi crede. Non riconosco i volti delle persone» - Ragusanews : Brad Pitt confessa: 'Non riconosco i volti delle persone'. La malattia