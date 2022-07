Nomisma, innovazione e qualità per futuro di crescita sostenibile filiere agroalimentari (Di venerdì 8 luglio 2022) Bologna, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'innovazione e la qualità sono i due fattori indispensabili per un futuro di crescita sostenibile delle filiere agroalimentari. Questa la sintesi dell'evento 'L'innovazione per filiere agroalimentari sostenibili: strumenti, best practices, politiche a supporto', organizzato da Nomisma, in collaborazione con Philip Morris Italia e con il contributo scientifico di Food Trend Foundation. Il workshop, introdotto e moderato da Paolo De Castro, presidente del Comitato Scientifico di Nomisma, ha inteso approfondire attraverso importanti contributi di esperti e testimonianze di top manager di imprese, il ruolo che l'innovazione può ... Leggi su iltempo (Di venerdì 8 luglio 2022) Bologna, 8 lug. (Adnkronos/Labitalia) - L'e lasono i due fattori indispensabili per undidelle. Questa la sintesi dell'evento 'L'persostenibili: strumenti, best practices, politiche a supporto', organizzato da, in collaborazione con Philip Morris Italia e con il contributo scientifico di Food Trend Foundation. Il workshop, introdotto e moderato da Paolo De Castro, presidente del Comitato Scientifico di, ha inteso approfondire attraverso importanti contributi di esperti e testimonianze di top manager di imprese, il ruolo che l'può ...

