No | questo intervento del premio Nobel Rubbia non «smonta la bufala dei cambiamenti climatici»

(Di venerdì 8 luglio 2022) Il 7 luglio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare un video pubblicato su Facebook l’1 luglio 2022, accompagnato dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post: «Carloper la fisica,ladei». Si tratta di una notizia falsa, come ricostruito in precedenza da Facta (qui) e dai colleghi di Pagella Politica (qui e qui). Ma andiamo con ordine. Il video in analisi si riferisce all’del professor Carloper la fisica nel 1984 e senatore a vita della Repubblica italiana dal 2013, nel corso di un’audizione tenutasi nel novembre 2014 al Senato della Repubblica. Nel corso ...

Pubblicità

FratellidItalia : ?? “Voi state scrivendo una pagina orribile della storia di questo Parlamento” ?? Ascoltate l’intervento di… - lucianonobili : “Questo Paese deve decidere se puntare sul #lavoro o sull’assistenzialismo. È evidente che il… - CarloCalenda : Il problema fondamentale di questo paese è l’ignoranza. Senza un intervento di “alfabetizzazione” potente non ci sa… - baldomax : @SalaStampRacing Anche questo intervento low cost. Il budget Cup è salvo! - LavoriPubblici : ??? Demolizione e ricostruzione capannone parzialmente riscaldato: i bonus edilizi applicabili ?? L’esperto risponde… -

Vanity Fair Italia

... cioè l'emarginazione sociale e l'che noi chiediamo non è di carattere, chiamiamolo così, di soccorso, perché suferrovie dello Stato fa già tantissime cose e molte iniziative. ...L', che ammonta complessivamente a 150 mila euro, sarà concluso entro l'anno. "L'attuale ... Incaso, qualora andasse a buon fine, potrebbero aggiungersi altri tre chilometri di ... Gli interventi di medicina estetica che è meglio non fare se sei troppo giovane Roma, 8 lug. (askanews) - Le Fs chiamano a raccolta le startup per sviluppare processi innovativi per migliorare servizi e modalità di assistenza in un'ottica di integrazione sociale delle persone che ...Alex Belli si sfoga dopo non essere stato invitato al compleanno dall'influencer: "Ecco la verità" Giorni fa Soleil Sorge ha festeggiato il suo ...