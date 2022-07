No, la senatrice Liliana Segre non ha mai detto che “il nazismo ucraino è buono” (Di venerdì 8 luglio 2022) «Il nazismo ucraino è buono, non è come quello tedesco». Queste sarebbero, secondo alcuni utenti di Twitter, le parole pronunciate da Liliana Segre. Come è noto, la senatrice è una superstite dell’Olocausto, testimone della Shoah italiana. Ma questo non è bastato a fermare i commenti che la definirebbero una esaltatrice del “nazismo ucraino”. LEGGI ANCHE >>> La bufala su quelli dell’Oms che mangiano «granchio fresco» e «maiale spagnolo» La bufala su Liliana Segre «Se è vero che la Segre ha detto questa cosa, non si può sentire», twitta una utente. «Se davvero Liliana Segre ha pronunciato questa frase, occorrerebbe, a mio modesto parere, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 8 luglio 2022) «Il, non è come quello tedesco». Queste sarebbero, secondo alcuni utenti di Twitter, le parole pronunciate da. Come è noto, laè una superstite dell’Olocausto, testimone della Shoah italiana. Ma questo non è bastato a fermare i commenti che la definirebbero una esaltatrice del “”. LEGGI ANCHE >>> La bufala su quelli dell’Oms che mangiano «granchio fresco» e «maiale spagnolo» La bufala su«Se è vero che lahaquesta cosa, non si può sentire», twitta una utente. «Se davveroha pronunciato questa frase, occorrerebbe, a mio modesto parere, ...

