Nicolas Vaporidis, il dramma dopo la vittoria de ‘L’Isola dei famosi’ | Non ci è ancora riuscito (Di venerdì 8 luglio 2022) Il dramma che ha colpito Nicolas Vaporidis dopo la vittoria de ‘L’Isola dei famosi’. Quella terminata in questi giorni, è stata un’edizione molto interessante per ‘L’Isola dei famosi’. Ascolti che hanno raccontato di un grande lavoro svolto nel corso di questi mesi. Produttori ed autori hanno fatto molto per cercare di tenere botta e regalare ai telespettatori momenti emozionanti e decisivi anche per il programma stessa. Il tutto è stato frutto anche di scelte vincente, decisive per il programma. Nicolas Vaporidis (web source)Affidare ad Ilary Blasi, per esempio, la conduzione del programma è stata una scelta vincente per tutto il format. E così anche l’affidarsi a personaggi come ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 8 luglio 2022) Ilche ha colpitoladedei. Quella terminata in questi giorni, è stata un’edizione molto interessante perdei. Ascolti che hanno raccontato di un grande lavoro svolto nel corso di questi mesi. Produttori ed autori hanno fatto molto per cercare di tenere botta e regalare ai telespettatori momenti emozionanti e decisivi anche per il programma stessa. Il tutto è stato frutto anche di scelte vincente, decisive per il programma.(web source)Affidare ad Ilary Blasi, per esempio, la conduzione del programma è stata una scelta vincente per tutto il format. E così anche l’affidarsi a personaggi come ...

Pubblicità

infoitcultura : Edoardo Tavassi pazzo di Soleil Sorge: ''Io, Nicolas Vaporidis e Alvin imbambolati per lei'' - Conci60358937 : RT @GF_diretta: #IsoladeiFamosi #isola: ecco quanti kg hanno perso i naufraghi: Carmen Di Pietro ha perso 6 kg in 99 giorni, Nicolas Vapor… - salsadisoiax : Notte prima degli esami è tipo Skam Italia ma si vestono meglio e Nicolas Vaporidis è bono - infoitcultura : Nicolas Vaporidis ammette: “Vittoria schiacciante perché ero con Luca” - DonnaGlamour : Nicolas Vaporidis: “Potrei fare l’opinionista in un reality. All’Isola il più scorretto è stato…” -