Netflix introduce l’audio spaziale per tutti: ecco come attivare la nuova funzione (Di venerdì 8 luglio 2022) La moda del momento è indubbiamente l’audio spaziale, modalità con cui è possibile godersi contenuti audiovisivi avendo l’impressione di non indossare le cuffie. Netflix introduce il suo spatial audio – 8722 www.computermagazine.itLo Spatial Audio di Apple, come numerosi dei suoi prodotti e servizi, ha fatto scuola e “ispirato” numerosi competitor. Questa volta è il turno di Netflix, la popolarissima piattaforma di streaming che ha recentemente introdotto la sua versione di audio spaziale. Forte della sua enorme popolarità grazie al contraccolpo della quinta stagione di Stranger Things, la compagnia ha ben pensato di fare un regalo alla sua grande fan base. In buona sostanza sarà possibile, per chiunque lo vorrà, godersi i contenuti della piattaforma con la modalità ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) La moda del momento è indubbiamente, modalità con cui è possibile godersi contenuti audiovisivi avendo l’impressione di non indossare le cuffie.il suo spatial audio – 8722 www.computermagazine.itLo Spatial Audio di Apple,numerosi dei suoi prodotti e servizi, ha fatto scuola e “ispirato” numerosi competitor. Questa volta è il turno di, la popolarissima piattaforma di streaming che ha recentemente introdotto la sua versione di audio. Forte della sua enorme popolarità grazie al contraccolpo della quinta stagione di Stranger Things, la compagnia ha ben pensato di fare un regalo alla sua grande fan base. In buona sostanza sarà possibile, per chiunque lo vorrà, godersi i contenuti della piattaforma con la modalità ...

