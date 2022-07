Netflix a lavoro per una nuova serie con ‘Undici’ di Stranger Things (Di venerdì 8 luglio 2022) Millie Bobby Brown, la nostra ‘Undici’, non smette di sorprenderci. Ma questa volta non con Strangers Things ma con una nuova serie tv, ecco quale! La nuova serie tv Netflix ‘Undici’ sarà la nuova protagonista di una serie ambientata in un passato retro-futuristico. Sì, anche questa volta il contesto sarà abbastanza particolare. Ma no, non impedirà sicuramente le riprese della quinta e ultima stagione di Stranger Things. Leggi anche: Stranger Things 5: quando esce la quinta e ultima stagione La nuova serie tv invece si chiama The Electric State, un riadattamento del romanzo di Simon Stalenhag. La ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 luglio 2022) Millie Bobby Brown, la nostra, non smette di sorprenderci. Ma questa volta non conma con unatv, ecco quale! Latvsarà laprotagonista di unaambientata in un passato retro-futuristico. Sì, anche questa volta il contesto sarà abbastanza particolare. Ma no, non impedirà sicuramente le riprese della quinta e ultima stagione di. Leggi anche:5: quando esce la quinta e ultima stagione Latv invece si chiama The Electric State, un riadattamento del romanzo di Simon Stalenhag. La ...

