Nessuno si presenta al compleanno del bimbo di 6 anni – mamma condivide una foto e si fa avanti la comunità

Molti di noi ricordano le proprie feste di compleanno di quando erano bambini. Alcune volte si festeggiava con la famiglia, mentre altre con gli amici, proprio come nel caso di questo bambino di 6 anni. Voleva festeggiare assieme a tutti e 32 i suoi compagni di classe. Il bambino dell'Arizona si chiama Teddy e ha deciso di invitare tutta la sua classe per festeggiare il suo 6° compleanno. La mamma Sil Mazzini ha prenotato un tavolo in una pizzeria di Tucson e ha dato alla maestra i 32 inviti da distribuire alla classe 2 settimane prima. Sil ha detto di aver ricevuto 15 risposte, quindi ha pagato la pizza e preparato tutto in attesa del compleanno. Ma purtroppo la festa si è rivelata essere memorabile solo per i motivi sbagliati. Infatti, Nessuno dei compagni di classe si è presentato.

