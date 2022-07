Nella notte poca pioggia tra foggiano, nord barese e brindisino. Oggi codice arancione per quasi tutta la Puglia Maltempo, allerta: protezione civile, previsioni meteo (Di venerdì 8 luglio 2022) Pochi millimetri di piOggia in zona garganica, qua e là nel nord barese, poche gocce di piOggia in qualche località interna del brindisino. La notte in codice arancione per la quasi intera Puglia (solo per il Salento codice giallo) è andata così, stando alle rilevazioni della protezione civile. allerta che dura fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 8 luglio 2022) Pochi millimetri diin zona garganica, qua e là nel, poche gocce diin qualche località interna del. Lainper laintera(solo per il Salentogiallo) è andata così, stando alle rilevazioni dellache dura fino alle 20: si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sullacentro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da ...

