Nba Summer League, gli highlights dell’ottimo debutto di Paolo Banchero (VIDEO) (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella notte italiana Paolo Banchero ha fatto l’esordio in NBA Summer League con la jersey degli Orlando Magic. La scelta numero uno al draft ha subito impressionato il pubblico di Las Vegas, guidando la franchigia della Florida alla vittoria per 91 a 77 contro gli Houston Rockets. Alla fine il tabellino dell’italoamericano recita 17 punti, 4 rimbalzi, 6 assist e 1 palla rubata. Ecco gli highlights del suo esordio. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 8 luglio 2022) Nella notte italianaha fatto l’esordio in NBAcon la jersey degli Orlando Magic. La scelta numero uno al draft ha subito impressionato il pubblico di Las Vegas, guidando la franchigia della Florida alla vittoria per 91 a 77 contro gli Houston Rockets. Alla fine il tabellino dell’italoamericano recita 17 punti, 4 rimbalzi, 6 assist e 1 palla rubata. Ecco glidel suo esordio. SportFace.

Pubblicità

dchinellato : ???? Paolo Banchero with a solid Summer League debut: 17 pts, 4 reb, 6 ast. He showed how versatile he is, went 2-3 f… - sportface2016 : #NBASummerLeague: gli highlights del debutto di Paolo #Banchero nella sfida tra #Magic e #Rockets (VIDEO) - DavideSardi : Paolo #Banchero, un debutto molto solido in Summer League. Tante doti, ma ciò che colpisce di più è la visione di g… - MARCO196913 : RT @dchinellato: ???? Paolo Banchero with a solid Summer League debut: 17 pts, 4 reb, 6 ast. He showed how versatile he is, went 2-3 from 3.… - demonsminds : RT @dchinellato: ???? Paolo Banchero with a solid Summer League debut: 17 pts, 4 reb, 6 ast. He showed how versatile he is, went 2-3 from 3.… -