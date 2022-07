Nations Cup | l’Italia di Davide Plebani vince il titolo nell’inseguimento a squadre

Pubblicità

TrackCupCali : RT @cyclingoo: ?? Nations Cup, la manche di Calì si apre con un oro nell’inseguimento a squadre maschile per l’Italia / By @spaziociclismo h… - cyclingoo : ?? Nations Cup, la manche di Calì si apre con un oro nell’inseguimento a squadre maschile per l’Italia / By… - Piergiulio58 : Nations Cup, la manche di Calì si apre con un oro nell'inseguimento a squadre maschile per l'Italia - SpazioCiclismo - SpazioCiclismo : Si apre con un oro del quartetto maschile azzurro la manche di Calì della #TissotNationsCup - rodrigo19649208 : Ciclismo | UCI Track Nations Cup Cali, Colombia hombres ar -

Virgilio Sport

Buone notizie provenienti dalla Colombia e più precisamente dalla città di Calì. L'italia infatti trionfa nella terza manche della2022. Gli azzurri hanno vinto la prova dell'inseguimento a squadre, specialità di cui i nostri ciclisti, sono campioni del mondo e olimpici in carica. Il quartetto formato da Francesco ...... Roland Garros e Us Open ) e ad altri eventi tennistici internazionali, inclusa la Laver. E c'...vedere le migliori partite tra le nazionali straniere nella fase a gironi della UEFALeague ... Nations Cup: a Calì, oro per l'Italia nell’inseguimento a squadre maschile Former Angolan president Jose Eduardo dos Santos has died in a clinic in Barcelona, Spain, the Angolan government said. He was 79 and died after a long illness, the government said in an announcement ...The Rugby Cranes sevens qualified for the games after emerging Champions of the Rugby African Cup of Nations that took place in Uganda in April 2022 at Kyadondo Rugby grounds. Uganda beat Zimbabwe in ...