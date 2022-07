Nasce BancoPosta Focus NuoviConsumi 2028

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 8 luglio 2022) (Adnkronos) –è il nuovo prodotto d’investimento lanciato daFondi SGR, società di gestione del Gruppo Poste Italiane, in collocamento fino al 10 agosto 2022. Si tratta di un fondo bilanciato obbligazionario che ha l’obiettivo di realizzare, in un orizzonte temporale di circa 6 anni e fino al 30 giugno, un incremento moderato del capitale investito e di distribuire un provento annuale (prima distribuzione nel 2023 e ultima nel 2027). In una nota, l’azienda spiega che il nuovo prodotto “è adatto alla clientela che vuole cercare redditività investendo su specifici temi con potenziale di crescita ed ottenere una buona diversificazione di portafoglio puntando a beneficiare delle opportunità attualmente presenti nel settore ...