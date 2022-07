Napoli, vicende Mertens, Koulibaly ed altro? Ne discutono Mandarini, Damiani, Schwoch e Perillo (Di venerdì 8 luglio 2022) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabio Mandarini, giornalista “Un simbolo che doveva far capire la direzione è quello di Insigne che nel pieno della maturità, capitano e campione d’Europa, è andato a Toronto, doveva lasciare intendere quale strada stesse prendendo il mercato. Mi sembra strana la sorpresa anche di certi calciatori. Il mondo sta cambiando, il mondo è cambiato. C’è una crisi vera, reale. Il mercato di questo periodo è lo specchio della situazione attuale. Koulibaly? È una situazione complicata, parliamo di un simbolo ed un figlio della città. Sul discorso Juve si continua a sottovalutare un aspetto. Facciamo finta che domani mattina si svegli e dica di voler andare alla Juve, si sottovaluta il fatto che il Napoli non tratterà con i bianconeri. Il Napoli mi è parso ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 8 luglio 2022) A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Fabio, giornalista “Un simbolo che doveva far capire la direzione è quello di Insigne che nel pieno della maturità, capitano e campione d’Europa, è andato a Toronto, doveva lasciare intendere quale strada stesse prendendo il mercato. Mi sembra strana la sorpresa anche di certi calciatori. Il mondo sta cambiando, il mondo è cambiato. C’è una crisi vera, reale. Il mercato di questo periodo è lo specchio della situazione attuale.? È una situazione complicata, parliamo di un simbolo ed un figlio della città. Sul discorso Juve si continua a sottovalutare un aspetto. Facciamo finta che domani mattina si svegli e dica di voler andare alla Juve, si sottovaluta il fatto che ilnon tratterà con i bianconeri. Ilmi è parso ...

