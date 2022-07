(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilha offerto un rinnovo a 6, ma il difensore senegalese ha rifiutato l’offerta di De Laurentiis C’è ancora molta incertezza riguardo al futuro di Kalidou. Le poche certezze che filtrano sono il no alla Juve e il rifiuto di rinnovare con il. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, ilavrebbe offerto al difensore un rinnovo a 6di euro a stagione. Offerta rispedita al mittente dall’agente, che rimane concentrato sul mercato estero. Chelsea e Bayern Monaco aspettano gli sviluppi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Napoli, offerti 6 milioni all’anno a Koulibaly, rifutati da Ramadani - ZonaBianconeri : RT @Spazio_Napoli: È partito l'assalto della #Juventus per #Koulibaly: offerti 30 milioni al #Napoli e un triennale da 6 milioni più bonus… - Spazio_Napoli : È partito l'assalto della #Juventus per #Koulibaly: offerti 30 milioni al #Napoli e un triennale da 6 milioni più b… - NapoliAddict : PRIMA PAGINA CORRIERE - Koulibaly a casa Juve. Offerti 30 milioni al Napoli e 6.5 a lui #Napoli #ForzaNapoliSempre… - infoitsport : PRIMA PAGINA CORRIERE - Koulibaly a casa Juve. Offerti 30 milioni al Napoli e 6.5 a lui -

Calcio News 24

Le poche certezze che filtrano sono il no alla Juve e il rifiuto di rinnovare con il. Secondo quanto riportato da Radio Kiss ...Gli studenti dell'Accademia con sede ae a Milano sono stati chiamati a cimentarsi intorno a ... che ha ispirato le opere di design prodotte dagli studenti IUAD, impreziosite dai tessuti... Napoli, offerti 6 milioni all'anno a Koulibaly, rifutati da Ramadani Il futuro di Kalidou Koulibaly è ancora tutto da chiarire. Le voci di mercato si infittiscono giorno dopo giorno visto il contratto in scadenza tra un anno. Sul giocatore c’è il pressing della Juventu ...Dopo le tante contrattazioni svanite senza una risoluzione, la Lazio si è detta determinata per forzare l’acquisto del calciatore a difesa dei pali. Sarri avrebbe voluto uno tra Carnesecchi, Vicario o ...