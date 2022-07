Napoli, nessun rinnovo per Mertens: l’attaccante vicino al Marsiglia (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo il Mattino non ci sarà alcun rinnovo di Dries Mertens con il Napoli, per l’attaccante c’è la pista Marsiglia. Negli ultimi tempi si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 8 luglio 2022) Secondo il Mattino non ci sarà alcundi Driescon il, perc’è la pista. Negli ultimi tempi si è … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Dybala-Napoli, Di Marzio: 'Nessun affondo, valutazione su numeri e potenziali ricavi' - QueMto : RT @PasqualeTotaro: Parto. Non dimenticherò né la via Toledo né tutti gli altri quartieri di Napoli; ai miei occhi è, senza nessun paragon… - infoitsport : Mertens aspetta ancora il Napoli: in Italia non giocherà con nessun altro club - NCN_it : Sportitalia – #Meret, nessun problema sul rinnovo: #Sirigu ancora in corsa per il ruolo di dodicesimo #Napoli -