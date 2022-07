Napoli, i convocati di Spalletti per il ritiro di Dimaro. C’è Koulibaliy, molti i giovani da provare (Di venerdì 8 luglio 2022) Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati del Napoli per il ritiro estivo di Dimaro-Folgarida Spalletti ha diramato i convocati del Napoli per la prima fase del ritiro a Dimaro. Il trentino vedrà tra i protagonisti azzurri anche tutti i nazionali, attesi dalla prossima settimana. Tra questi anche Kalidou Koulibaly, accompagnato da tante voci di mercato. Manca, invece, Dries Mertens, così come David Ospina, entrambi con il contratto scaduto. Tra i nuovi volti anche Ambrosino, Gaetano e Zerbin. Il Napoli partirà questa sera alla volta della cittadina della Val di Sole, da domani mattina inizieranno gli allenamenti. Tra i calciatori chiamati ci sono ovviamente i nuovi Olivera e Kvaratskhelia, ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 8 luglio 2022) Lucianoha diramato la lista deidelper ilestivo di-Folgaridaha diramato idelper la prima fase del. Il trentino vedrà tra i protagonisti azzurri anche tutti i nazionali, attesi dalla prossima settimana. Tra questi anche Kalidou Koulibaly, accompagnato da tante voci di mercato. Manca, invece, Dries Mertens, così come David Ospina, entrambi con il contratto scaduto. Tra i nuovi volti anche Ambrosino, Gaetano e Zerbin. Ilpartirà questa sera alla volta della cittadina della Val di Sole, da domani mattina inizieranno gli allenamenti. Tra i calciatori chiamati ci sono ovviamente i nuovi Olivera e Kvaratskhelia, ...

