(Di venerdì 8 luglio 2022) “Ilnon è mai”. Commenta così la strategia didell’ex presidente Corrado, intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Entrando in Champions al club arrivano almeno 50-60 milioni di euro – aggiunge -, cercare solo di tagliare gli ingaggi e finire per perdere giocatori anche importanti, significa che nel prossimo campionato fai fatica a rientrare fra le prime quattro, visto che le romane, l’Atalanta e la Fiorentina sono ambiziose e stanno investendo. Così facendo si rischia in futuro di non rientrare in Champions. E questo sappiamo che per le casse di un club è deleterio”. “Chi avrei tenuto? Ho un cruccio per Mertens – spiega l’ex numero uno azzurro – Per assurdo capisco di più la situazione di Insigne, maturata molto tempo prima. Ma perdere un ...

Pubblicità

sportface2016 : #Napoli, #Ferlaino: 'Mercato? Il risparmio non è mai guadagno' - sportli26181512 : Ferlaino e il cuore Napoli: 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire': Ferlaino e il cuore Napoli: 'Caro De Laure… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Ferlaino e il cuore #Napoli 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire' - SSCNapoliFeed : Napoli, Ferlaino: 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire' - Gazzetta_it : Ferlaino e il cuore #Napoli 'Caro De Laurentiis, adesso devi investire' -

Di tifosi così competenti è difficile trovarne in giro. Ma l'ingegner Corradotale intende definirsi, senza far "pesare" la sua grande esperienza anche nel calcio, oltre che come imprenditore. I suoi 91 anni splendidamente portati lo mettono al riparo da "conflitti d'...'I consigli è giusto darli se vengono richiesti. E il presidente De Laurentiis non li chiede certo a me. Lui è convinto di essere il migliore'. Corradoalla Gazzetta parla del 'suo'. Il patron degli scudetti è preoccupato per la possibile cessione di Koulibaly e dice Sui nuovi acquisti poi aggiungeL'ex presidente azzurro: 'Se si taglia soltanto si rischia di non rientrare in Champions' ROMA (ITALPRESS) - 'La strategia di mercato del Napoli“Il risparmio non è mai guadagno”. Commenta così la strategia di mercato del Napoli l’ex presidente Corrado Ferlaino, intervenuto in un’intervista a La Gazzetta dello Sport. “Entrando in Champions al ...