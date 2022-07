Napoli | deejay di vent’anni morto mentre accendeva il barbecue Nella sua zona era conosciuto come “Filip Master”

(Di venerdì 8 luglio 2022) Dramma in provincia di: èun giovane di 20 anni dopo essersi ustionato in varie parti del corpo. È successo a Casoriaserata di giovedì 7 luglio, quandopo Giuseppe Marzatico era intento ad accendere uncon l’alcol. Secondo quanto riportato dai carabinieri, la causa è riconducibile ad un ritorno di fiamma dopo che il ragazzo aveva acceso una griglia dacon l’alcol etilico. Inizialmente era stato portato all’ospedale di Frattamaggiore dove era stato intubato, ma visto che le sue condizioni peggioravano di minuto in minuto, i medici avevano deciso di trasferirlo al Cardarelli. Purtroppo, a quanto precisano fonti investigative, è deceduto prima del suo arrivo alla clinica. Marzatico era unmolto noto tra i giovani ...

Il Fatto Quotidiano

Il ragazzo era unmolto noto tra i più giovani e nel mondo delle discoteche dove era conosciuto col nome di Filip Master, esercitando trae località vacanziere molto frequentate dai ...Conosciuto col nome d'arte Filip Master, il giovaneavrebbe preparato la griglia sul balcone ... La zona in cui è avvenuto l'incidente, in via Toscanini, a Casoria (provincia di) Il ... Napoli, deejay di vent’anni morto mentre accendeva il barbecue Il web piange Flip Master, il deejay morto mentre accendeva il barbecue. Il giovane ventenne è morto a Casoria.Dramma a Casoria, nel Napoletano. Un 20enne è morto dopo avere acceso un barbecue utilizzando l'alcool etilico per alimentare il fuoco.