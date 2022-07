Napoli, CdS: “Koulibaly rifiuta ancora la Juventus, ma ADL si tutela” (Di venerdì 8 luglio 2022) Napoli, CDS- Come riporta il CdS il difensore senegalese Koulibaly ha messo alla porta ancora una volta l’assalto della Juventus ad oggi. La volontà del calciatore ad oggi gioca un fattore davvero importante per quello che è oggi il mercato e per come viene gestito in maniera davvero singolare. Il secondo No del difensore azzurro mette una grande ipoteca sul suo futuro che sarà ancora per l’ennesima annata più azzurro che mai. il Napoli non cederebbe Koulibaly alla Juve anche se arrivasse un’offerta pazzesca; Koulibaly, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del Napoli, non giocherebbe; Koulibaly non ha intenzione di accettare l’offerta di rinnovo del ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 8 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS il difensore senegaleseha messo alla portauna volta l’assalto dellaad oggi. La volontà del calciatore ad oggi gioca un fattore davvero importante per quello che è oggi il mercato e per come viene gestito in maniera davvero singolare. Il secondo No del difensore azzurro mette una grande ipoteca sul suo futuro che saràper l’ennesima annata più azzurro che mai. ilnon cederebbealla Juve anche se arrivasse un’offerta pazzesca;, seppur lusingato e con il rispetto dovuto, ha spiegato che nella Juve, la storica rivale sportiva del, non giocherebbe;non ha intenzione di accettare l’offerta di rinnovo del ...

