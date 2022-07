Musei delle Navi Antiche: nei weekend d'estate arrivano le aperture serali - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 8 luglio 2022) Le visite sono a pagamento ( 6 a persona, comprensivo di auricolari) e su prenotazione allo 050 47029 e a email protected Info e contatti: email protected ; +39 050 8057880; www.Navidipisa.it. Leggi su lanazione (Di venerdì 8 luglio 2022) Le visite sono a pagamento ( 6 a persona, comprensivo di auricolari) e su prenotazione allo 050 47029 e a email protected Info e contatti: email protected ; +39 050 8057880; www.dipisa.it.

Pubblicità

artribune : Fra i centri più importanti del Rinascimento italiano c’è Urbino, nelle Marche, patrimonio UNESCO dal 1998. Ecco un… - adorvtete : il vlog di namjoon in giro per musei diventerà un altro posticino sicuro non vedo l’ora di vederlo immerso nell’art… - oggisettimanale : Gianni Crea è il clavigero del #Vaticano, colui che custodisce le 2.797 che aprono porte, cancelli, armadi e teche… - venti4ore : Musei delle Navi Antiche: nei weekend d’estate arrivano le aperture serali - RegionePuglia : 11 luglio - ore 16 Un webinar online presenterà gli Avvisi della Direzione generale #Musei del @MiC_Italia per la p… -