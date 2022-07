Multa AGCM per la mancata garanzia Xiaomi in alcuni casi, sanzione in Italia (Di venerdì 8 luglio 2022) La garanzia Xiaomi è stata protagonista di un’inchiesta AGCM e ora di una Multa assegnata alla divisione Italiana del brand. Proprio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito che Xiaomi Technology Italy S.r.l. dovrà pagare una sanzione non certo irrisoria di bene 3,2 milioni di euro. Il tutto perché sarebbe stato appurato il mancato rispetto dei pieni diritti dei consumatori. Di cosa si accusa Xiaomi Italia Vediamo più nel dettaglio l’accusa rivolta al produttore ed in particolare alla specifica divisione Italiana, in riferimento proprio alla garanzia Xiaomi. Proprio quest’ultima sarebbe stata negata in presenza di difetti del prodotto, anche soltanto ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 8 luglio 2022) Laè stata protagonista di un’inchiestae ora di unaassegnata alla divisionena del brand. Proprio l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha stabilito cheTechnology Italy S.r.l. dovrà pagare unanon certo irrisoria di bene 3,2 milioni di euro. Il tutto perché sarebbe stato appurato il mancato rispetto dei pieni diritti dei consumatori. Di cosa si accusaVediamo più nel dettaglio l’accusa rivolta al produttore ed in particolare alla specifica divisionena, in riferimento proprio alla. Proprio quest’ultima sarebbe stata negata in presenza di difetti del prodotto, anche soltanto ...

