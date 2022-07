Morto Shinzo Abe | l’ex premier giapponese ucciso in attentato Il video

(Di venerdì 8 luglio 2022)Abe,inRoma, 8 lug. (askanews) – E’Abe,a colpi di pistola durante un comizio nella città di Nara. Aveva 67 anni. La notizia dell’era stata confermata dalFumio Kishida profondamente commosso. Secondo i media giapponesi è stato arrestato un uomo di 41 anni, ex membro della Forza di Autodifesa Marittima, la marina. Da subito la situazione era apparsa disperata. Nel Giappone sotto shock, la moglie di Abe è giunta a Nara scortata dalle guardie del corpo. Il paese è in campagna elettorale per le ...

giuliapompili : +++ La NHK ha annunciato che Shinzo Abe è morto +++ - SkyTG24 : L'ex primo ministro #ShinzoAbe è morto dopo essere stato ferito da colpi di arma da fuoco mentre stava tenendo un c… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'ex premier giapponese Shinzo Abe è morto. Lo riferiscono i media locali - fabbri333 : RT @ilgiornale: È morto #ShinzoAbe. L'ex primo ministro giapponese vittima di un attentato avvenuto poche ore fa in #Giappone, inutili i te… - Sonocazzimiei99 : RT @ElGusty201: MORTO SHINZO ABE ?????????? QUANTO MI DISPIACE NON AVETE IDEA. -

AGI - L'ex primo ministro giapponese,Abe, è. Raggiunto alla schiena da sue colpi di arma da fuoco durante un comizio, è stato portato in ospedale in elicottero , ma gli sforzi per salvargli la vita sono stati vani. Abe si ...Abe è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco mentre aveva appena iniziato un discorso ... Abe èpoche ore dopo in ospedale. Ciò che ha sconvolto il mondo è stata l'ubicazione, oltre che ...La notizia dell'assassinio di Shinzo Abe ha sconvolto il mondo ed è sulle prime pagine delle principali testate internazionali. I leader stranieri hanno espresso il loro dispiacere, mentre il Giappone ...La condanna capitale è inflitta in Giappone soprattutto a chi si rende responsabile di molteplici omicidi ma può essere comminata anche in casi di delitti singoli particolarmente eclatanti o efferati ...