Morto a 33 anni il marito dell'attrice Bevin Prince: è stato colpito da un fulmine (Di venerdì 8 luglio 2022) Morto per essere stato colpito da un fulmine. Il marito dell'attrice Bevin Prince, William Friend, 33 anni, era in navigazione con degli amici vicino all'isola di Masonbro, nella Carolina del Nord, quando è avvenuto l'incidente. Secondo quanto riportato da WECT di Wilmington, alcuni testimoni avrebbero fermato e informato dell'accaduto una pattuglia della polizia marittima. Il primo soccorso è stato portato dall'unità marina dell'ufficio dello sceriffo della contea di New Hanover. Raggiunto l'uomo, gli agenti hanno provato a rianimarlo, senza successo, mentre lo trasportavano verso l'ambulanza. I paramedici, arrivati poco dopo, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il corpo di Friend è ...

