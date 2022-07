Monza scatenato | Galliani tenta il colpaccio | vuole l’ex Napoli

(Di venerdì 8 luglio 2022) Ilè di sicuro una delle squadre più attive sul mercato in questa sessione estiva: dopo aver sistemato il centrocampo è pronta a chiudere un colpo per l’attacco. In queste settimane si è parlato di molti profili al quale i brianzoli sono interessati, tra cui Icardi, Dzeko e Petagna. Inoltre, proprio questa sera Di Marzio ha dichiarato che ilavrebbe avviato i contatti con gli intermediari di Edinson Cavani. CavaniL’uruguagio accostato in questi mesi alla Salernitana, squadra che ha seguito il giocatore exe che non ne ha mai negato l’interesse, avrebbe ancora voglia di calcare palcoscenici europei. Adesso però l’attaccante sta valutando atmente tutte le offerte proposte, e non ha assolutamente fretta di scegliere. Il ...

marcoconterio : ?? ? ?? Altro colpo per un #Monza scatenato. Preso Matteo Pessina dall'#Atalanta. Prestito xon diritto che può divent… - DreamTeamCB : Pinamonti un altro che deve sloggiare Fai il prezioso con gente del calibro di Galliani che ti vuole a tutti i cos… - MarzioRaffaele : ??ULTIM'ORA #MONZA?? #Berlusconi scatenato sul calciomercato, nelle ultime ore c'è stato un incontro tra #Galliani… - Fantacalcio : UFFICIALE - Monza scatenato, arriva anche Birindelli: il comunicato - infoitsport : Monza, Galliani scatenato: “Preso Birindelli. La nostra filosofia…” -

Sempreilche segue Marlon (Shakhtar) come centrale e ha chiuso per il terzino Birindelli dal Pisa (pagata la clausola da 1,5 milioni). A proposito dei brianzoli: ufficiale il colpo ...Il: il club brianzolo, come riporta Sky Sport, ha chiuso l'affare per Samuele Birindelli . L'accordo col Pisa è stato trovato sulla base di 1,5 milioni (cifra corrispondente alla ...Il Monza è a dir poco scatenato sul calciomercato: non solo i sogni Paulo Dybala e Mauro Icardi, contatti avviati anche per Edinson Cavani ...Il Monza è scatenato sul mercato, e Adriano Galliani sogna di regalare alla piazza un grande colpo: è un ex Napoli ...